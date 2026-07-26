Москва26 июл Вести.В интернете обнародованы кадры боевого применения новейшей российской крылатой ракеты S-8000 "Бандероль" по цели в Харькове. Уличная камера зафиксировала момент прилета боеприпаса, за которым последовал взрыв колоссальной мощности. На видео, опубликованном каналом "Военный осведомитель" в МАХ, впервые с достаточно близкого расстояния можно увидеть саму ракету в полете.

"Бандероль" представляет собой гибрид крылатой ракеты и фугасной авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Носителем ракеты является многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Ранее боец ВС РФ рассказывал, что "Бандероль" ни разу не перехватывали и не сбивали ВСУ.