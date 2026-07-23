Эксперт Трутце: новые дроны ВСУ SkyFall — это дешевый расходник Военный аналитик рассказал, как бороться с беспилотниками SkyFall

Москва23 июл Вести.Новое военное руководство Украины, в лице врио министра обороны Евгения Хмары и главкома ВСУ Михаила Драпатого, заявило о ставке на террористические удары по российским тылам.

На этом фоне появились сведения о новом дальнобойном украинском беспилотнике SkyFall. Военный аналитик Антон Трутце в беседе с MK.RU объяснил, как бороться с этой угрозой.

По данным западных СМИ, SkyFall — это среднеразмерный самолетный дрон с размахом крыла 3,5 метра, способный развивать скорость до 800 км/ч и преодолевать до 600 км. Однако Трутце подчеркнул, что его боевая часть в 7 кг слишком мала для значительных разрушений. Эксперт считает, что SkyFall — это "дешевый и скоростной расходник", который будет использоваться в массовых налетах для "распыления" российской ПВО.

Тактика противника заключается в создании ложных целей (с использованием уголковых отражателей) для отвлечения и истощения запасов дорогих ракет большой дальности российских комплексов ПВО.

Сбивать копеечный дрон дорогой ракетой С-300 или "Бука" - нерентабельно. Это война кошельков пояснил Трутце

В ответ на это, по его словам, Россия активно разрабатывает дешевые зенитные ракеты малого калибра для борьбы с роевыми атаками.