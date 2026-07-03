Москва3 июл Вести.Современные российские реактивные дроны сделали атаки Вооруженных сил (ВС) РФ более эффективными, пишет газета The Telegraph.

Авторы материала сравнили эти БПЛА с ракетами из-за скорости, с которой они проносятся над землей.

По словам украинских официальных лиц, Россия наносит атаки с удвоенной силой и скоростью, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, вынуждая Киев использовать самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскальзывать баллистические и крылатые ракеты.

В статье говорится, что новые модели российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) существенно опережают украинские дроны ПВО.

Эти модели делают ракетные залпы Москвы более эффективными цитирует издание вердикты украинских военных аналитиков

Ранее сообщалось, что российские дроны поразили 25 автозаправок на Украине.