На Украине сообщили о применении новых неизвестных российских БПЛА

Неопознанные российские дроны напугали украинцев На Украине сообщили о применении новых неизвестных российских БПЛА

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы РФ начали применять в зоне спецоперации новые беспилотники. Об этом заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Он не смог опознать тип БПЛА, но опубликовал фото, сделанные, вероятно, с тепловизора. На них запечатлены два разных беспилотника самолетного типа, но с разным хвостовым оперением.

Ребята направили информацию о неизвестных типах БПЛА написал Бескрестных

Ранее главное управление разведки Украины пожаловалось на новую российскую крылатую ракету "Бандероль" – якобы она уже прошла модернизацию.

Уточняется, что "Бандероль" несет боевую часть массой 150 килограммов, скорость полета боеприпаса достигает 600 километров в час, а радиус действия – 400 километров.

В ГУР Украины признались, что дроны-перехватчики бесполезны против "Бандероли".