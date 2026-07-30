Москва30 июл Вести.В главном управлении разведки Украины с тревогой сообщили, что конструкция российских крылатых ракет S8000 "Бандероль" продолжает меняться уже после начала их серийного производства. Об этом представитель ГУР сообщил в комментарии украинским СМИ.

По словам представителя разведки, Россия завершила испытания новой легкой крылатой ракеты и приступила к ее серийному выпуску. При этом эксперты фиксируют различия между образцами разных годов производства.

Специалисты отмечают, что образцы ракеты 2026 существенно отличаются от изделий 2025, что указывает на продолжение ее модернизации уже после начала эксплуатации указывается в материале

По данным ГУР, "Бандероль" оснащена боевой частью массой около 150 килограммов, развивает скорость до 550–600 километров в час и способна поражать цели на дальности до 350-400 километров.

В украинской разведке также заявили, что если ранее "Бандероль" запускали только с беспилотников, то теперь ее применяют и с наземных установок, и с вертолетов. Кроме того, по словам представителя ГУР, дроны-перехватчики неэффективны против этой ракеты.

Ранее в интернете появились кадры применения новой крылатой ракеты ВС РФ "Бандероль". Уличная камера засняла момент прилета боеприпаса, за которым последовал взрыв колоссальной мощности.