В украинском ГУР заявили о применении новых российских ракет С-71К "Ковер"

Разведка Киева заявила об успешном применении Россией новых крылатых ракет В украинском ГУР заявили о применении новых российских ракет С-71К "Ковер"

Москва27 апр Вести.Украинские военные заявили об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К "Ковёр", пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".

Главное управление разведки (ГУР - ред.) Минобороны Украины сообщает, что в России разработана и уже успешно применялась в ходе СВО новейшая крылатая ракета С-71К "Ковёр" говорится в сообщении

Отмечается, что у ракеты осколочно-фугасная боевая часть.

ОКБ имени Сухого сообщало о создании ракеты С-71 в 2024 году для истребителей Су-57.

В декабре прошлого года Ростех информировал о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем. У истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем будет больше ресурсов и дальности, отмечал глава Ростеха Сергей Чемезов.