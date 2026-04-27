Москва27 апрВести.Украинские военные заявили об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К "Ковёр", пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
Главное управление разведки (ГУР - ред.) Минобороны Украины сообщает, что в России разработана и уже успешно применялась в ходе СВО новейшая крылатая ракета С-71К "Ковёр"говорится в сообщении
Отмечается, что у ракеты осколочно-фугасная боевая часть.
ОКБ имени Сухого сообщало о создании ракеты С-71 в 2024 году для истребителей Су-57.
В декабре прошлого года Ростех информировал о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем. У истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем будет больше ресурсов и дальности, отмечал глава Ростеха Сергей Чемезов.