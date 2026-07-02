Украина могла впервые применить дальнобойную ракету своего производства Bloomberg: Киев мог впервые применить собственную дальнобойную ракету

Москва2 июл Вести.Украина, предположительно, впервые применила собственную дальнобойную баллистическую ракету. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой вывод агентство сделало на основе заявления Министерства обороны России. Авторы материала обратили внимание на сообщение российского военного ведомства о перехвате "оперативно-тактической ракеты большой дальности", а также семи управляемых авиационных бомб и 602 беспилотных летательных аппаратов.

Украина, возможно, применила свою первую баллистическую ракету говорится в статье

Официального подтверждения применения новой украинской ракеты на момент выхода материала не приводится.

Ранее на Украине анонсировали запуск баллистической ракеты FP-9, которая якобы по характеристикам близка к ракетам российского комплекса "Искандер-М". По словам соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана, Украина также готова производить дальнобойные ракеты "Фламинго".