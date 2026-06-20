Москва20 июн Вести.В Великобритании уже прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое она намерена поставить Украине. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны королевства.

Британское военное ведомство в январе 2026 года объявило о разработке для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью поражения более 500 километров​​​.

Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания говорится в публикации

По данным газеты, экспериментальное оружие будет оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и способностью летать со скоростью почти 600 километров в час.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" вместе с увеличением объема поставок Украине систем ПВО также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем.