Дизен: Лондон и страны НАТО превратили своих граждан в мишени Профессор Дизен: жители Европы стали мишенями из-за действий своих властей

Москва21 июн Вести.Граждане европейских стран стали мишенями из-за решений западных лидеров по Украине, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он прокомментировал публикацию в СМИ, что Британия испытала новое дальнобойное оружие для Украины. По данным газеты Telegraph, экспериментальное оружие сможет поражать цели на расстоянии более 500 километров, его оснастят боеголовкой весом в 250 килограммов.

Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишени написал профессор в соцсети X

Страны НАТО, в том числе Британия, давно перешли грань между опосредованной войной и прямым участием в украинском конфликте, добавил Дизен.

Несколько дней назад страны G7 в совместном заявлении озвучили планы передать Киеву больше дальнобойных систем и увеличить объем поставок систем ПВО.