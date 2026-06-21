Москва21 июнВести.Граждане европейских стран стали мишенями из-за решений западных лидеров по Украине, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он прокомментировал публикацию в СМИ, что Британия испытала новое дальнобойное оружие для Украины. По данным газеты Telegraph, экспериментальное оружие сможет поражать цели на расстоянии более 500 километров, его оснастят боеголовкой весом в 250 килограммов.
Наши лидеры своими действиями лишили Россию выбора, сделав ответные меры неизбежными и превратив всех нас в мишенинаписал профессор в соцсети X
Страны НАТО, в том числе Британия, давно перешли грань между опосредованной войной и прямым участием в украинском конфликте, добавил Дизен.
Несколько дней назад страны G7 в совместном заявлении озвучили планы передать Киеву больше дальнобойных систем и увеличить объем поставок систем ПВО.