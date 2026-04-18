Эксперт Селезнев: Украина пытается выдать себя за крупнейшего эксперта в ПВО

Москва18 апр Вести.Украина позиционирует себя как крупнейшего эксперта в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и пытается извлечь из этого прибыль. Об этом ИС "Вести" рассказал военный обозреватель и автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев.

По его мнению, это уже не столько пропаганда, сколько попытка Киева продвинуть своих специалистов в мире.

Дело в том, что Украина сейчас, как мы видим, начала себя позиционировать как крупнейшего эксперта на планете по сбитию всего, в общем-то, на 100%. Они активно предлагали свои услуги странам Персидского залива. Судя по всему, это уже даже не просто требование пропаганды, а требование какой-то коммерческой рекламы становится для того, чтобы продавать своих специалистов в страны, которые нуждаются прокомментировал он

В качестве примера работы украинской ПВО эксперт привел инцидент в Сумах, когда сбитые военными ВСУ беспилотники упали на гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения операторов ударных беспилотников и насильно мобилизованных солдат теробороны. Войска перенаправляются в Краснопольский район.