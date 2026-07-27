Москва27 июл Вести.Подконтрольные киевскому режиму территории фактически превратилась в полигон для испытания западных военных технологий. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт также отметил, что киевский режим вынужден переносить свои военные производства в приграничные страны НАТО.

Де-факто киевскому режиму не остается ничего, как прибегать к так называемому экстерриториальному ВПК. Сейчас очень многие производственные возможности вынесены уже за пределы контролируемой режимом территории и находятся в приграничных странах НАТО. И в Польше, и в странах Прибалтики, в Литве, Эстонии, конечно же, в основных европейских странах, где развернуты промышленные возможности. То есть мы видим, что подконтрольная киевскому режиму территория – это де-факто сейчас полигон для испытания технологий и уже абсолютно квазигосударственная террористическая сущность, не обладающая ни суверенитетом, ни какой-то правовой внутренней системой, которая могла бы регламентировать порядок деятельности и обеспечивать интересы местного населения