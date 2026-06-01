Москва1 июн Вести.К настоящему моменту началась вторая волна передачи Вооруженным силам Украины закупленного советского и российского вооружения. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он объяснил, что в течение первой волны страны Восточной Европы, которые в свое время закупали советское и российское оружие, поставляли его киевскому режиму.

Сейчас это системная работа и де-факто следующая волна военно-технического обеспечения киевского режима за счет передачи российского вооружения... Идет вторая волна с акцентом на страны Латино-Карибской Америки. И это опять же одно из следствий смены власти в Каракасе и тотального внешнего контроля со стороны Вашингтона сказал Степанов

По мнению эксперта, на все страны, куда Россия ранее поставляла свое оружие, потенциально может оказываться давление, чтобы побудить их передать вооружение украинской армии.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира.