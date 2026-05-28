Глава Совбеза Шойгу заявил, что против России фактически воюют 56 стран мира

Москва28 мая Вести.В конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.

Если говорить суммарно, то против нас фактически воюют 56 стран сказал Шойгу

Глава Совбеза отметил, что нельзя представить использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных дронов без системы управления, без передачи данных с использованием спутниковых систем. Из всего этого складывается, что в данном процессе поучаствовала не одна, а сразу группа стран.

Тут много кто в этом участвовал подытожил Шойгу

ВСУ 22 мая нанесли удар дальнобойными беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В результате террористической атаки пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Возраст пострадавших учащихся - от 15 до 22 лет.