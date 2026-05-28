Москва28 маяВести.В конфликте на Украине против России фактически воюют 56 стран мира. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил во время пресс-подхода.
Если говорить суммарно, то против нас фактически воюют 56 странсказал Шойгу
Глава Совбеза отметил, что нельзя представить использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных дронов без системы управления, без передачи данных с использованием спутниковых систем. Из всего этого складывается, что в данном процессе поучаствовала не одна, а сразу группа стран.
Тут много кто в этом участвовалподытожил Шойгу
ВСУ 22 мая нанесли удар дальнобойными беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В результате террористической атаки пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Возраст пострадавших учащихся - от 15 до 22 лет.