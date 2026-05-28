Москва28 маяВести.Приобретенный Россией опыт ведения специальной военной операции вызывает всеобщий интерес в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности.
По его словам, появляются новые риски, изменился характер ведения боевых действий, и всех интересует опыт, приобретенный Россией в ходе проведения спецоперации.
Тот опыт, который есть сегодня у российских вооруженных сил, он, с одной стороны, бесценен. С другой стороны, я, пожалуй, не назову вам другую такую обученную, подготовленную, оснащенную армию, кроме армии Россииподчеркнул Сергей Шойгу