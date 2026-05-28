Шойгу: всех интересует опыт РФ в СВО, ни одна армия не сравнится с российской

Москва28 мая Вести.Приобретенный Россией опыт ведения специальной военной операции вызывает всеобщий интерес в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности.

По его словам, появляются новые риски, изменился характер ведения боевых действий, и всех интересует опыт, приобретенный Россией в ходе проведения спецоперации.