Шойгу: у РФ есть все для нанесения удара в ответ на действия ВСУ

Москва28 мая Вести.У России есть все средства для нанесения удара в ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции на I Международном форуме по безопасности.

Шойгу сделал такое заявление, рассуждая о предупреждении послам покинуть Киев. По его словам, оно было сделано серьезно, так как "это может произойти в любой момент". Как он сказал, и тогда, когда Россия сочтет, что ответ должен быть той силы, о которой российская сторона неоднократно говорила, она ответит на тот теракт, который повлек жертвы.

Какой силы может быть удар, мы тоже показали. У нас для этого есть все сказал он

Шойгу добавил, что те, кто заявляют о якобы нехватке вооружения в России, глубоко заблуждаются.

МИД РФ 25 мая опубликовал заявление, в котором говорится, что атака ВСУ на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее западных стран "переполнили чашу терпения". Ведомство предупредило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) переходят к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам.