Москва13 июн Вести.Украина стала испытательным полигоном для западных производителей вооружения. Местные СМИ усиленно занимаются пиаром этой продукции, ожидая, что она поможет ВСУ переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Юрий Самонкин.

Позволяя западным компаниям тестировать образцы оружия на Украине, Киев преследует одну цель - навроедить России, подчеркнул он.

И с точки зрения информационного пиара, вот все украинские телеканалы, эти марафоны, опять же, испытания новейшей ракеты на новейших истребителях... Россия от этого очень сильно пострадает. Новейшие немецкие и французские дроны, все, изменят ситуацию на фронте. То есть и они это чудо-оружие под разными соусами пиарят заявил он

По данным Украинского министерства цифровой трансформации, в программе с говорящим названием "Тестирование на Украине" зарегистрировано уже более 400 иностранных компаний. Свои изделия на Украину производители из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Израиля, Польши и Эстонии. Например, немецкий производитель танков, артиллерий и боеприпасов Rheinmetall, израильская Elbit Systems, разрабатывающая БПЛА и системы управления огнем, британская QinetiQ, которая специализируется на разведывательных технологиях и робототехнике.

Наряду с этими гигантами на Украине испытывают свои военные разработки и малоизвестные стартапы, для которых конфликт буквально стал звездным часом.

Ранее глава МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Германия должна прекратить разжигать конфликт на Украине и снабжать Киев вооружением. По ее словам, Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в этом конфликте.