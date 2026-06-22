Москва22 июн Вести.Парадокс ситуации с предприятиями на западе по производству военной техники для Украины заключается в том, что они являются серьезной проблемой как для России, так и самой большой проблемой для Европы и Украины. Об этом сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Он отметил, что все совместные предприятия Европы – это мощный ресурс, способный создать серьезные проблемы.

Да, конечно, вот эта ситуация, связанная со строительством совместных предприятий на Западе, которые производят военную технику не только для Украины и для себя, она очень интересна и очень, действительно, очень опасна … Ведь все идет очень далеко. То, что мы сейчас знаем, те конкретные предприятия, которые уже создаются и созданы в Германии, совместные предприятия, я имею в виду и в Дании, и во Франции, и в Великобритании — это такой мощный ресурс, который в моменте создает действительно серьезные проблемы. сказал Сосновский

Однако, по его словам, РФ достаточно хорошо осведомлена о производимых на Западе запчастях.

С одной стороны, Россия хорошо знает локацию, хорошо знает координаты, может быть, не все, но по крайней мере большая часть знает, хорошо понимает линейку того, что там выпускается, как оно идет, откуда идет, хорошо знает все пути снабжения запчастей, распределения. Я думаю, что для этого даже не требуется больших ресурсов … достаточно простых методов и алгоритмов искусственного интеллекта, все это можно вытащить и представить себе всю эту картину. И это серьезная проблема объяснил главный редактор немецкого интернет-издания World Economy

Также Сосновский добавил, что все дальнейшие прогнозы рассматриваются все равно в контексте сегодняшнего дня.

Давайте посмотрим на нее, с другой стороны. Она ведь парадоксальная эта проблема. Это одновременно проблема для России, и это самая большая проблема для Украины и для Европы. Потому что все, что мы сейчас рассматриваем, мы рассматриваем это с точки зрения краткосрочной. Мы говорим о этих заводах, которые сегодня представляют для России большую опасность, с одной стороны, а с другой стороны являются таким краеугольным камнем построения военной промышленности Украины дополнил он

Ранее сообщалось, что автогигант Volkswagen обсуждает с компаниями оборонной промышленности возможность производства на своем заводе в Оснабрюке продукции военного назначения. По словам председателя правления концерна Оливера Блуме, с 2027 года Volkswagen не будет производить свою продукцию, поэтому ведет переговоры с компаниями оборонного сектора.