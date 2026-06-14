Военный эксперт рассказал о тестировании Западом на Украине боевых систем с ИИ Эксперт не исключил использования ВСУ боевых систем с ИИ против гражданских лиц

Москва14 июн Вести.Западные компании нашли на Украине идеальный полигон для тестирования и отработки применения разрабатываемых ими передовых боевых систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам эксперта, Запад тестирует такие боевые системы в условиях реальных действий против военнослужащих РФ.

В качестве тестового полигона украинский фронт, конечно же, оптимален. Где еще они смогут применить реальные дроны против живой силы и де-факто бесплатно? Мы понимаем, что американские корпорации активно используют полигон Украины именно для апробации и тестирования подобных передовых систем - де-факто бесплатно и де-факто за счет охоты в том числе на наших военнослужащих. Это - данность, и это - факт заявил Степанов

По его словам, использование машинного зрения и снятие картинки в режиме реального времени дает возможность идентификации объектов, приоритизации целей и непосредственного принятия решения о поражении конкретных объектов.

На данном этапе ключевой задачей является научить их перемещаться свободно, адаптироваться в среде, распознавать объекты, работать по принципу "свой - чужой", понимать, где находится противник, для того, чтобы избежать дружественного огня - как мы знаем, сейчас очень серьезная проблема у тех дронов с искусственным интеллектом, которые могут в автономном формате принимать решения об уничтожении в том числе живой силы. Тут и моральная дилемма, и большое количество рисков по уничтожению непосредственно своих отметил Степанов

По его словам, сейчас идет апробация технологий, и в случае успешных тестов техногиганты будут уже массово производить соответствующую военную технику.

Те большие данные, которые будут получены в рамках тестирования подобных систем, де-факто являются ключевой задачей. Это самый дорогостоящий элемент всей этой отработки боевого применения систем. Не исключено, что в серой зоне подобные системы будут идентифицировать цели и принимать решения об уничтожении гражданских лиц для того, чтобы получить эти ценные данные. Я не исключаю таких зверских экспериментов в том числе сказал Степанов

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил ИС "Вести": манифест американской компании Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для спецслужб, показал, что США по-прежнему вовлечены в войну на Украине. В частности, речь идет о применении нейросетевых моделей.