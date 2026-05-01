Москва1 мая Вести.События на Украине и на Ближнем Востоке связаны с быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ) и борьбой за ресурсы для этого. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, войны выгодны разработчикам боевых систем, в которых применяется ИИ.

Развитие искусственного интеллекта, на мой взгляд, лежит в основе событий, которые происходят как на Украине, так и на Ближнем Востоке. На сегодняшний день искусственный интеллект стал развиваться настолько быстро, что разработчики, владельцы этих компаний, поняли, что если прекратить войны, у них будет уходить на создание какого-то проекта примерно 5-10 лет, а сейчас на это уходит 1-3 месяца. И поэтому война для них — это хлеб, это гигантские прибыли и все остальное сказал Юрий Кнутов

Также, указал эксперт, для работы систем на основе искусственного интеллекта, в частности, дата-центров, требуется гигантское количество электроэнергии.