Военэксперт Леонков: ВСУ могут сделать ставку на ИИ-технологии в обороне

Москва28 мая Вести.Украинские боевики в ближайшее время сделают ставку на технологии искусственного интеллекта для компенсации слабых мест в обороне. Такой сценарий предположил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что ВСУ уже придумали тактику, предполагающую создание фортификационных сооружений в связке с минными полями и большим количеством средств ПВО, которые могут использовать программное обеспечение на базе ИИ от американской IT-компании Palantir.

То есть делается большая ставка на искусственный интеллект, который должен компенсировать возможности Украины по обороне. Но нужно понимать, что прежде всего Palantir рассматривает Украину как полигон для обучения ИИ ведению боевых действий с помощью беспилотных и роботизированных систем сказал Леонков

Он заметил, что эта техника разрабатывается не в интересах решения тех задач, которые ставит глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам Леонкова, Palantir "отрабатывает свои цели".

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по развитию ПВО Павел Елизаров признал, что украинским системам противовоздушной обороны все труднее противостоять российским атакам с использованием беспилотников.