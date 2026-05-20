Москва20 мая Вести.Применение киевским режимом "умных" беспилотников – это серьезный вызов для России. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, в 2025–2026 годах в зоне специальной военной операции сформировался качественно новый класс угроз – "умные" беспилотные летательные аппараты, объединенные в многоэшелонную систему поражения.

Киевский режим наращивает применение "умных" БПЛА: у противника сформировалась новая архитектура поражения на глубину до 700 км. Для нас серьезный вызов… Сочетание автономной навигации на базе ИИ (вроде гражданская технология), спутникового канала Starlink (тоже позиционируется как гражданская связь, на самом деле нет) и высокоточных боевых частей позволило ВСУ перейти от массовых, но малоэффективных ударов к точечным операциям против высокоценных целей в глубине нашей обороны. Ключевую роль играют пять платформ: немецкий HX-2 Karma, украинские RAM-2X, "Рубака", БЗИК и, конечно, американский Hornet заявил Поддубный

Военкор отметил, что у противника сложилась трехуровневая архитектура применения таких беспилотников.

БЗИК и Shark обеспечивают разведку и целеуказание; Hornet и RAM-2X отрабатывают тактическую глубину 30–150 км по ПВО, авиации и бронетехнике, гражданским грузовикам и легковым автомобилям; HX-2 и "Рубака" работают на оперативную глубину до 700 км. У противника появилась опция координировать разнотипные платформы в едином ударе в силу использования однотипного канала связи. Связки "разведчик–ударник" обеспечили более 70% всех поражений высокоранговых объектов написал Поддубный

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что для пресечения дальнейших атак украинских беспилотников на регионы РФ необходимо уничтожать логистические цепочки Вооруженных сил Украины.