Москва1 июн Вести.Запад намерен передать Вооруженным силам Украины технологии, которые позволяют групповое управление беспилотными летательными аппаратами с помощью искусственного интеллекта. Об заявил журналист Максим Шевченко в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, подобные системы могут кардинально изменить характер боевых действий.

Теперь речь идет о роях беспилотников, которые управляются искусственным интеллектом. То есть беспилотники-разведчики, ударные беспилотники, беспилотники, которые имеют разные функции рассказал он

Как отметил Шевченко, такие технологии позволят определять цели и стратегию атак без участия людей. Спикер добавил, что основная опасность подобных систем заключается в их способности работать массированно и автономно.