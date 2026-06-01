Москва1 июн Вести.США хотят взять под себя энергетические ресурсы и начать доминировать в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, сейчас наблюдается проблема перехода человечества на новый технологический уклад – искусственный интеллект, который требует гигантского количества энергии.

Американцы это поняли. Средний дата-центр забирает энергии столько же, сколько средний город. И в результате американцам понадобилась электроэнергия. Где ее брать? … Канада, атомные электростанции, электростанции, гидроэлектростанции, там даже технологии другие … Такая же история с Гренландией. Начали войну против России, забрать ресурсы, провалилось все. Забрали у Венесуэлы, попытались забрать у Ирана, до сих пор ковыряются, хотя прибирают параллельно логистические пути. Задача США – взять под себя вот эти энергетические ресурсы и начать доминировать в области искусственного интеллекта сказал Кнутов

Также он добавил, что с учетом манифеста американской компании Palantir, управлять миром будет то государство, которое вырвется вперед в области искусственного интеллекта.

И таким образом американцы сейчас начали гонку именно в этом направлении. Так как у них есть сложности с Китаем, они ушли из незаконченного проекта под названием "Россия". Просто они не выходили. Они просто создали видимость выхода отметил эксперт

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что манифест американской компании Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для спецслужб, по ее оценке, "отдает неофашизмом" и даже "нейрофашизмом".