Москва5 мая Вести.Американская администрация рассматривает вариант с установлением обязательного надзора над новыми моделями искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета The New York Times.

В ее публикации говорится, что Белый дом может распорядиться о создании рабочей группы по вопросам контроля ИИ с участием в ней как руководителей технологических компаний, так и должностных лиц.

Издание пишет, что в итоге власти США могут перенять британскую модель регулирования ИИ, где несколько правительственных структур проверяют нейросети на соответствие определенным стандартам безопасности.

Как отмечается в материале, такой шаг представляет собой весомое изменение в политике действующей американской власти, которая поначалу не вмешивалась в сферу разработки ИИ, однако изменила свой подход после появления этой весной модели Mythos от компании Anthropic. Чиновники в Вашингтоне полагают, что Mythos настолько эффективна в поиске уязвимостей кибернетических систем, что могла бы вызвать коллапс в системе кибербезопасности страны.

Сейчас у широкой общественности нет доступа к Mythos. Компания-разработчик недавно решила расширить доступ к данной модели, предоставив его еще нескольким десяткам организаций, но Белый дом выступил против этого "из-за опасений по поводу безопасности".

Ранее Пентагон договорился о доступе американских военных к разработкам в сфере ИИ лидирующих в мире компаний: SpaceX, Google, OpenAI, Microsoft, NVIDIA и других.