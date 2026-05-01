Пентагон: военные США получили доступ к ИИ ведущих компаний мира

Пентагон договорился об использовании систем ИИ лидирующих компаний мира Пентагон: военные США получили доступ к ИИ ведущих компаний мира

Москва1 мая Вести.Пентагон договорился о доступе военных США к разработкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) лидирующих в мире компаний, таких как SpaceX, Google и OpenAI, сообщает американское военное ведомство.

В заявлении Пентагона отмечается, что соглашения об использовании разработок заключены с семью ключевыми компаниями в сфере ИИ. Речь идет о Microsoft, NVIDIA, Reflection, OpenAI, Google, SpaceX и Amazon Web Services.

Теперь передовые разработки в сфере искусственного интеллекта будут использоваться в компьютерных сетях Пентагона с грифом секретности "в целях легитимного оперативного применения", то есть для разведки и боевых действий.

Также американское военное ведомство намерено строить архитектуру ИИ, которая не даст поставщикам возможность блокировать заказчику доступ к системам.

Несколько дней назад Пентагон объявил о планах выделить рекордные 50 миллиардов долларов на программу военной разведки в 2027 финансовом году.