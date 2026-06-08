Москва8 июнВести.Американская компания-разработчик искусственного интеллекта (ИИ) для военных целей Palladyne AI начнет адаптировать израильские дроны-камикадзе для нужд Пентагона. Об этом говорится в совместном заявлении Palladyne AI и Israel Aerospace Industries (IAI).
Palladyne AI, американская компания в области оборонных и промышленных технологий, и (израильская компания - прим. ред.) Israel Aerospace Industries (IAI)... объявили о создании стратегического партнерства, в рамках которого Palladyne AI будет производить, интегрировать и поставлять дроны-камикадзе IAI HARPY, HAROP и Mini HARPY для нужд министерства войны СШАсообщается в заявлении
Отмечается, что подписанное соглашение дает американской компании эксклюзивные права производство и продажу израильских беспилотников в США.
Palladyne AI адаптирует дроны к требованиям США и будет производить детали и подсистемы на внутреннем рынке, в то время как IAI обеспечит инженерную поддержку и ключевые составляющиедобавили там
Условия соглашения, включая стоимость сделки и планируемые объёмы выпуска дронов, не разглашаются.