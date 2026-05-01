FT: Израиль передал ОАЭ лазер для защиты от ракет и дронов Ирана

ОАЭ получили от Израиля передовой лазер для защиты от иранских ракет и БПЛА FT: Израиль передал ОАЭ лазер для защиты от ракет и дронов Ирана

Москва1 мая Вести.Израиль поставил в ОАЭ высокотехнологичные системы вооружения, в том числе лазер для отражения атак иранских ракет и беспилотников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, речь идет о легкой системе наблюдения под названием Spectro. Она позволяет обнаруживать приближающиеся дроны на расстоянии до 20 километров.

Кроме того, Эмираты также получили от израильской стороны версию лазерной системы противовоздушной обороны "Железный луч" (Iron Beam).

Лазер, который испаряет ракеты малой дальности и беспилотники, был впервые применен армией Израиля в начале текущего года для защиты от снарядов шиитского движения "Хезболла", летящих с территории Ливана.

Ранее портал Axios сообщал, что Израиль в начале войны с Ираном передал ОАЭ систему противоракетной обороны "Железный купол".