Москва12 мая Вести.Израиль передал Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) батареи системы противоракетной обороны (ПВО) "Железный купол". Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби, его слова приводит Associated Press.

Израиль только что направил им [ОАЭ] батареи "Железный купол" и персонал для оказания содействия в их эксплуатации цитирует агентство

Ранее издание Axios со ссылкой на "осведомленные источники" сообщало, что ПВО "Железный купол" было передано Эмиратам еще в начале конфликта с Ираном.