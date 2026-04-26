Израиль передал ОАЭ "Железный купол" в начале конфликта с Ираном Axios: Израиль тайно развернул в ОАЭ систему "Железный купол"

Москва26 апр Вести.Израиль в начале конфликта с Ираном передал Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) систему противоракетной обороны "Железный купол". В страну была направлена батарея ПРО и специалисты для ее обслуживания, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

ОАЭ получили "Железный купол" перед началом ответных ударов Ирана. По данным издания, в начале конфликта израильская система ПРО перехватила несколько десятков иранских ракет в небе над ОАЭ.

По словам израильских официальных лиц, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля отправить батарею ПРО "Железный купол" и несколько десятков ее операторов посла звонка президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заиад Аль Нахайяна говорится в публикации

Ранее власти ОАЭ заявили о ликвидации террористической ячейки, связанной с Ираном.