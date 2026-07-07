Компания из США заработала около $1,5 млрд на дронах, которые использует Украина

Компания из США заработала порядка $1,5 млрд на БПЛА, которыми пользуется Киев Компания из США заработала около $1,5 млрд на дронах, которые использует Украина

Москва7 июл Вести.Американский оборонный подрядчик AeroVironment, занимающийся беспилотными летательными аппаратами, с 2020 года обеспечил себе контракты на сумму приблизительно в 1,5 млрд долларов на производство дронов, которые использует Украина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр госзакупок США.

Как отмечается, первые контракты компания получила еще в апреле 2022 года. Тогда администрация президента США объявила разведывательные дроны Puma и беспилотник-камикадзе Switchblade ключевыми элементами американской военной помощи Киеву​​​.

Из документов следует, что в период с 2022 по 2025 год подрядчик заключил несколько контрактов на поставки дронов Puma для Украины и их модернизацию общей суммой 410,6 млн долларов.

Вместе с этим Вашингтон в рамках договоренностей с AeroVironment вложил 1,14 млрд долларов в производство беспилотников Switchblade. Номинально данные соглашения направлены были преимущественно на восполнение собственных арсеналов Пентагона, однако исполнительный директор оборонной компании Вахид Наваби в апреле 2024 года заявлял, что тысяча таких беспилотников находятся на вооружении у киевского режима.

Как пишет агентство, средства на создание Switchblade поступали по двум каналам, включая контракт на 734,5 млн по программе LASSO (Low Altitude Stalking and Strike Ordnance – "Маловысотный преследующий и ударный боеприпас"), рассчитанной до августа 2029 года. В рамках этой программы одноразовые беспилотники поставляют не только Украине, но и другим союзникам США, в том числе Австралии, Литве и Канаде.

Ранее президент США Дональда Трамп признал, что Вашингтон извлекает финансовую выгоду из конфликта на Украине. По словам постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера, Соединенные Штаты заработали более шести млрд долларов на программе поставок американского оружия для Киева за счет стран Североатлантического альянса и Евросоюза.

Со своей стороны, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян подчеркивала, что конфликт на Украине может закончиться за один день, если Вашингтон перестанет накачивать Киев оружием.