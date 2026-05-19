Bloomberg раскрыл опасения Киева в сделке с США по беспилотникам Bloomberg: на Украине считают, что США хотят получить доступ к ее технологиям

Москва19 мая Вести.Киев полагает, что Вашингтон сделкой по БПЛА хочет добиться передачи технологий и доступа к правам интеллектуальной собственности Украины. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Сообщается, что Пентагон запросил допуск к проведению испытаний некоторых украинских систем обороны, в том числе БПЛА и РЭБ, так как планирует их приобретение для использования в военных целях, рассказал анонимный источник. Сделка еще не оформлена окончательно, отметил он.

При этом Украина указывала, что ее вооружение и техника прошли испытания во время боевых действий, однако США настаивают на самостоятельной оценке. Как предполагает источник, Вашингтон, скорее всего, намерен получить доступ к критически важным технологиям, чтобы впоследствии воспроизвести это оружие.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Госдеп США и украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума о возможном соглашении по поводу военного сотрудничества двух стран.