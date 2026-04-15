Зеленский заявил, что Норвегия выделит более $500 млн на дроны для ВСУ

Москва15 апр Вести.Норвегия выделит более 500 миллионов долларов для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Норвегия - более 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами написал он в своем Telegram-канале

Зеленский добавил, что Осло также выделит 150 миллионов долларов на усиление украинской логистики.

По словам главы киевского режима, деньги на дроны выделили и Нидерланды, речь идет о сумме в размере свыше 200 миллионов евро.

Зеленский также сообщил, что по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн", которое было посвящено поставкам оружия Киеву, еще пять государств приняли решение внести вклад в программу PURL, подразумевающую закупку американских вооружений за счет средств НАТО для последующей отправки на Украину.

14 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Европа переориентировала свою оборонную помощь Украине с ракет и снарядов на поставки дронов-камикадзе собственного производства.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что по итогам украинского и ближневосточного конфликта мир должен прийти к запрету на использование беспилотных летательных аппаратов.