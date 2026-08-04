Белый дом соберет представителей IT-компаний для обсуждения безопасности ИИ Bloomberg: Белый дом соберет IT-лидеров для обсуждения безопасности ИИ

Москва4 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа намерена обсудить с представителями ведущих американских IT-компаний вопросы безопасного тестирования моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Конференция запланирована 4 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом Белый дом и приглашенные компании официально мероприятие не анонсировали.

По информации агентства, в список компаний-разработчиков искусственного интеллекта, планирующих принять участие в конференции, входят OpenAI, Anthropic PBC и Google из Alphabet Inc.

Встреча чиновников американской администрации и IT-представителей состоится на фоне сообщений о выходе ИИ-моделей из-под контроля. В июле модели OpenAI самостоятельно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после чего было начато расследование инцидента. Впоследствии компания обнаружила утечку еще нескольких ИИ-агентов.

В свою очередь, Anthropic, последовав примеру своего главного соперника на рынке искусственного интеллекта, также провела внутреннее расследование и обнаружила, что ИИ-модель Claude трижды взломала системы реально существующих организаций в процессе обучения.

В прошлом году Трамп подписал указ по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта.

В июне 2026-го американский лидер своим указом поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере ИИ.