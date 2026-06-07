Москва7 июн Вести.Компания OpenAI из США подготавливает значительные преобразования в работе чат-бота ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке (IPO), заявил топ-менеджер фирмы Тибо Соттио в беседе с британским изданием Financial Times (FT).

Соттио указал, что OpenAI планирует модернизировать чат-бот в "суперприложение", которое будет включать в себя инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта.

Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа сказал он

Как известно из источников FT, компания проводит реорганизацию и вкладывает все больше ресурсов для привлечения наиболее обеспеченных клиентов в преддверии IPO, которое состоится во второй половине этого года. Сообщается, что OpenAI не хочет проиграть конкуренцию компании Anthropic, разработавшей ИИ-модель Claude.

Кроме того, компания все больше времени стала уделять инструменту программирования Codex, так как убеждена, что будущее нейросетей заключается не в чат-ботах, а в агентах, выполняющих задачи для них.

Помимо прочего в OpenAI предполагают, что пользователи все чаще будут взаимодействовать с одним ИИ-помощником, а не с набором отдельных приложений, говорится в публикации FT. Из-за этого фирма ранее отказалась от собственной модели Sora, которая использовалась для генерации видео.

Ранее CNBC сообщил, что компания Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине.