Москва6 мая Вести.Американская компания OpenAI представила новую базовую модель GPT‑5.5 Instant, следует из заявления на сайте компании.

Отмечается, что она будет использоваться в качестве модели по умолчанию в чат-боте ChatGPT для пользователей с бесплатным доступном к нейросети. Новая модель придет на смену GPT-5.3 Instant, которая была представлена в марте. При этом версия 5.3 будет доступна для пользователей с платным доступом в качестве опции еще три месяца.

Теперь Instant стал более надежным... В ходе внутренних оценок GPT-5.5 Instant выдал на 52,5% меньше ложных утверждений, чем GPT-5.3 Instant... GPT-5.5 Instant - это в целом более интеллектуальная модель, лучше справляющаяся с повседневными задачами следует из релиза

Кроме того, в математическом тесте AIME 2025 новая модель показала результат 81,2 балла. При этом результаты предыдущей составили 65,4 балла.