NYT: OpenAI подала документы на IPO без указаний о сроках выхода на биржу

OpenAI подала документы на IPO: разработчик ChatGPT готовится выйти на биржу NYT: OpenAI подала документы на IPO без указаний о сроках выхода на биржу

Москва9 июн Вести.Американская компания OpenAI, создатель чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на первое публичное размещение акций (IPO), сообщает газета The New York Times.

В публикации говорится, что заявка была отправлена в понедельник, 8 июня, однако примерных сроков выхода на биржу в ней не указано.

Это может занять некоторое время, так как мы хотели бы сделать некоторые вещи, которые проще осуществить, будучи частной компанией приводит издание выдержку из заявления компании

IPO – это первый выход акций компании на открытый фондовый рынок, когда любой желающий получает возможность их купить. До этого момента компания является частной и привлекает деньги только от ограниченного круга инвесторов – фондов и крупных вкладчиков. Размещение акций на бирже позволяет привлечь значительно больше средств для развития и задает компании публичную рыночную оценку, но также обязывает регулярно раскрывать финансовую отчетность.

Как отмечается, OpenAI подала заявку вслед за фирмой миллиардера Илона Маска SpaceX, в состав которой с недавнего времени входит и ИИ-подразделение xAI, а также за отправившей заявку на прошлой неделе компанией Anthropic (создатель нейросетей Claude).

Накануне OpenAI объявила о масштабной реформе ChatGPT в преддверии IPO. Компания намерена превратить чат-бот в "суперприложение" с инструментами программирования и агентами ИИ, параллельно наращивая базу наиболее обеспеченных клиентов, писала The Financial Times.

В конце мая стало известно, что конкурент OpenAI на рынке ИИ-продуктов – Anthropic – обошел компанию по капитализации. По итогам последнего раунда финансирования оценка Anthropic достигла 965 млрд долларов против 852 млрд у OpenAI.