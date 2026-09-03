В ряде стран пользователи сообщили о сбоях ChatGPT Пользователи ChatGPT столкнулись со сбоями

Москва3 сен Вести.Пользователи чат-бота ChatGPT, разработанного OpenAI, в нескольких странах сообщают о масштабных сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-платформ.

Первые жалобы на работу ChatGPT начали поступать примерно в 17.25 мск. Больше всего сообщений о сбоях зафиксировано в США – почти 13 тысяч. Также о проблемах сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран.

Кроме того, пользователи жалуются на неполадки в работе Codex – платформы OpenAI, предназначенной для задач, связанных с программированием.

По данным Downdetector, сбои также затронули другие ИИ-сервисы. Жалобы поступают на работу чат-бота Grok, созданного компанией xAI Илона Маска, а также Claude AI, разработанного Anthropic.

31 августа пользователи чат-бота ChatGPT от OpenAI в нескольких странах также сообщали о сбоях в работе сервиса.

ChatGPT стал широко известен после запуска в конце ноября 2022 года. Первый миллион пользователей сервис набрал менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году был американский миллиардер Илон Маск, однако позднее он прекратил сотрудничество со стартапом.