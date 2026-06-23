Пользователи ChatGPT и Claude AI в США и Европе сообщают о массовых сбоях

ChatGPT и Claude AI одновременно дали сбой Пользователи ChatGPT и Claude AI в США и Европе сообщают о массовых сбоях

Москва23 июн Вести.Популярные искусственные интеллектуальные помощники ChatGPT от OpenAI и Claude AI от Anthropic столкнулись с масштабными техническими проблемами, затронувшими пользователей в десятках стран. Сбои зафиксированы в США, Латинской Америке, Европе и Азии.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, первые жалобы на неполадки начали поступать около 15:46 по московскому времени, после чего их количество резко возросло. Проблемы с доступом к чат-ботам фиксируются в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Германии, Франции, Нидерландах, Малайзии и ряде других государств. Некоторые пользователи также сообщают о неполадках в работе специализированных ИИ-ассистентов для программирования — Codex (OpenAI) и Claude Code (Anthropic).

Ранее МВД России предостерегло пользователей, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы.