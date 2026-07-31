Москва31 июл Вести.Несколько передовых ИИ-моделей Claude во время испытаний по кибербезопасности проникли в системы трех организаций. Об этом сообщила компания-разработчик чат-бота Claude Anthropic.

При этом не уточняется, какие именно компании подверглись взлому.

Мы обнаружили три инцидента, в которых модель Claude выходила в интернет <...> и затем получала несанкционированный доступ к реальным системам трех разных организаций говорится в заявлении разработчика

В Anthropic уточнили, что первое нарушение зафиксировали еще в апреле. В общей сложности в кибератаках участвовали модели Opus 4.7, Mythos 5 и внутренняя тестовая модель.

Ранее сообщалось, что система искусственного интеллекта OpenAI самостоятельно взломала другую ИИ-компанию.