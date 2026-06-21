Москва21 июн Вести.Новый американский чат-бот преодолел защиту большинства засекреченных систем Агентства национальной безопасности США, сообщил сенатор Марк Уорнер в беседе с журналом The Economist, передает "МК".

Он отметил, что генерал Джошуа Радд, возглавляющий Агентство национальной безопасности (АНБ), подтвердил случаи взлома.

Ранее американские власти обязали компанию Anthropic закрыть доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5. В настоящее время они заблокированы для всех пользователей. Как сообщает The Wall Street Journal, такое решение было принято из-за угрозы нацбезопасности: существовали способы манипуляции, которые позволяли получить от Fable 5 данные для мощных кибератак.