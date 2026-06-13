Anthropic отключила ИИ-модели Fable 5 и Mythos 5 по требованию властей США Anthropic отключила доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 по приказу властей США

Москва13 июн Вести.Правительство США предписало американской компании Anthropic отключить доступ к двум флагманским языковым моделям искусственного интеллекта – Fable 5 и Mythos 5, сейчас они не доступны для всех пользователей. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Ссылаясь на законодательство о национальной безопасности, власти выпустили предписание об экспортном контроле, которое запрещает любым иностранным гражданам, в том числе иностранным сотрудникам самой Anthropic, пользоваться этими моделями вне зависимости от их местонахождения. Чтобы обеспечить соблюдение этого требования, компания была вынуждена отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех без исключения пользователей.

Как считают в Anthropic, правительство полагает, что ему стало известно о методе обхода защитных механизмов (джейлбрейке) модели Fable 5. Вместе с тем в компании утверждают, что речь идет о единичном нешироком уязвимом месте: обнаруженный метод не дает злоумышленнику возможности обойти защиту в широком диапазоне задач, а выявленный уровень возможностей доступен и в других публично развернутых моделях, например в модели GPT-5.5 от фирмы OpenAI.

Компания заявила, что выполняет предписание властей, однако не согласна с принятым решением.

Мы считаем, что обнаружение узкого потенциального джейлбрейка не должно служить основанием для отзыва коммерческой модели, развернутой для сотен миллионов людей. Если бы этот стандарт применялся по всей отрасли, это фактически остановило бы все новые развертывания моделей у всех ведущих разработчиков говорится в заявлении компании

Отмечается, что остальные модели Anthropic по-прежнему доступны пользователям.

10 апреля министр финансов США Скотт Бессент и бывший председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл созвали экстренное совещание с руководителями крупнейших банков Уолл-стрит, посвященное угрозам, связанным с новейшими нейросетевыми моделями компании Anthropic.

На прошлой неделе компания подала заявку на IPO вслед за своим главным конкурентом – OpenAI. В конце мая Anthropic стала самой дорогой компанией в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине. После привлечения 65 млрд долларов ее оценка достигла 965 млрд.