Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой компанией в сфере ИИ Anthropic стала самой дорогой компанией в сфере ИИ, обойдя OpenAI

Москва29 мая Вести.Американский ИИ-гигант Anthropic стал самой дорогой компанией в сфере искусственного интеллекта в Кремниевой долине, обойдя своего главного конкурента — OpenAI. Об этом сообщил CNBC.

Anthropic привлек 65 миллиардов долларов от фондов Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. Таким образом, по итогам раунда оценка этой компании достигла 965 миллиардов долларов. Стоимость OpenAI оценивается в 852 миллиарда долларов.

Кроме того, Anthropic объявила об оценке своего годового дохода на уровне 47 миллиардов долларов. Доход ИИ-гиганта за 2025 год составил 10 миллиардов долларов. В феврале стоимость стартапа была на уровне 380 миллиардов долларов.

В начале мая OpenAI представила новую базовую модель GPT‑5.5 Instant. Она придет на смену GPT-5.3 Instant, которая была представлена в марте. При этом версия 5.3 будет доступна для пользователей с платным доступом в качестве опции еще три месяца. Как сообщала компания, в математическом тесте AIME 2025 новая модель показала результат 81,2 балла.