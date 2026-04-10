Москва10 апр Вести.Глава министерства финансов США Скотт Бессент и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл экстренно собрали руководителей крупнейших банков Уолл-стрит на совещание, посвященное угрозам новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) компании Anthropic PBC.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В тексте отмечается, что представленный образец может положить начало "эре повышенных киберрисков".

Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, связанных с моделью Mythos компании Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем говорится в публикации

Авторы материала уточняют, что пресс-секретарь ФРС отказался от комментариев по соответствующему вопросу.

Кроме того, в статье указывается, что консультация, о которой ранее не сообщалось в СМИ и которая была подготовлена в короткие сроки, стала дополнительным подтверждением того, что регуляторы рассматривают угрозу новых видов кибератак как один из ключевых рисков для финансового сектора.