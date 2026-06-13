WSJ: власти США получили от Amazon данные об угрозе ИИ-модели компании Anthropic WSJ: США ограничили работу Anthropic после получения данных от Amazon

Москва13 июн Вести.Власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей компании Anthropic. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, такой шаг был предпринят после информации о возможной угрозе нацбезопасности, полученной от руководства компании Amazon.

Решение администрации [президента США Дональда] Трампа прекратить любое зарубежное использование наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта компании Anthropic произошло после переговоров между исполнительным директором Amazon Энди Джасси и американскими чиновниками, включая министра финансов Скотта Бессента говорится в материале газеты

Джасси, как уточнили журналисты, сообщил о ряде манипуляций, использованных исследователями Amazon, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им данные, которые могли быть применить для серьезных кибератак.

Представители Белого дома вскоре после этого начали проверку полученной информации. В результате они пришли к выводу, что для устранения риска необходимо предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.

Ранее Anthropic сообщила, что американские власти предписали компании отключить доступ к двум флагманским языковым моделям искусственного интеллекта – Fable 5 и Mythos 5. Сейчас для всех пользователей они не доступны.