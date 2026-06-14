Information: США не будут вводить экспортный контроль на ИИ, кроме Anthropic

США не введут экспортный контроль на ИИ-модели, кроме продукции Anthropic Information: США не будут вводить экспортный контроль на ИИ, кроме Anthropic

Москва14 июн Вести.Соединенные Штаты по всей вероятности не станут вводить экспортный контроль на разработки в области искусственного интеллекта каких-либо компаний страны, кроме ИИ-моделей компании Anthropiс. Об этом пишет портал Information со ссылкой на близкий к властям США источник.

Маловероятно, что Белый дом расширит экспортные ограничения, которые были введены против продвинутых моделей Anthropic, на другие компании в сфере искусственного интеллекта говорится в материале

По словам источника, связано это с тем, что Anthropic отказалась заниматься исправлением уязвимостей своих флагманских языковых моделей Fable 5 и Mythos 5.

Ранее американские власти обязали компанию Anthropic закрыть доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5. В настоящее время они заблокированы для всех пользователей. Как сообщает The Wall Street Journal, такое решение было принято из-за угрозы нацбезопасности: существовали способы манипуляции, которые позволяли получить от Fable 5 данные для мощных кибератак.

Вскоре после этого представители Белого дома провели расследование и пришли к выводу, что для нейтрализации риска необходимо отключить доступ к этому инструменту со стороны зарубежных государств, компаний и частных лиц.