Власти США попросили OpenAI ограничить доступ к ее модели GPT-5.6 Axios: администрация Трампа попросила OpenAI ограничить доступ к модели GPT-5.6

Москва26 июн Вести.Белый дом попросил американскую компанию OpenAI, занимающуюся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), ограничить выпуск ее следующей модели GPT-5.6 из соображений безопасности.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники​​​.

Администрация [президента США Дональда] Трампа попросила OpenAI ограничить доступ к своей следующей модели GPT-5.6 небольшой группой одобренных правительством партнеров до более широкого релиза, сославшись на соображения безопасности говорится в публикации

Как отмечается, OpenAI заранее взаимодействовала с властями по вопросу релиза новой модели и дала возможность администрации президента оценить возможности GPT-5.6.

Издание выяснило, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на этой неделе обсудил работу GPT-5.6 с министром торговли США Говардом Латником. Латник хотел "убедиться, что все профильные ведомства протестировали и одобрили модель", уточнил Axios.

13 июня основной конкурент OpenAI – компания – Anthropic сообщила об отключении ее флагманских ИИ-моделей Mythos 5 и Fable 5 для всех пользователей. Разработчик нейросетей пояснил, что сделал это по требованию администрации Трампа.

По информации газеты The Wall Street Journal, директива властей связана с опасениями насчет угрозы нацбезопасности. Белый дом, получив сведения от руководства компании Amazon, решил, что существовали способы манипуляции, которые позволяли получить от Fable 5 данные для мощных кибератак.

Шеф Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, подчеркивал, что Anthropic не напрасно выгнали из военного ведомства США, с которым IT-гигант сотрудничал еще некоторое время назад.