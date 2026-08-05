Москва5 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа организует регулярные проверки моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом на предмет уязвимостей и потенциальных рисков для безопасности. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, проверки не затронут ИИ-модели с открытым исходным кодом. Основное внимание будет уделено продуктам компаний Anthropic, OpenAI и других разработчиков, использующих закрытую архитектуру.

Как отмечает NYT, решение Белого дома связано со стремлением усилить контроль над развитием наиболее передовых систем искусственного интеллекта, широкое внедрение которых может создавать риски для национальной безопасности.

Издание уточняет, что структура органов, которые будут проводить такие проверки, не раскрывается. Предполагается, что их работа будет осуществляться в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что нейросеть ChatGPT по запросу предоставляла пользователю пошаговую инструкцию по созданию биологического оружия и использованию ядов.