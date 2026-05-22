Москва22 мая Вести.Президент США Дональд Трамп отменил подписание указа о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), поскольку такой указ замедлит развитие отрасли в США, заявила старший корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван в соцсети X.

Трамп отменил подписание своего указа об искусственном интеллекте за несколько часов до церемонии в Овальном кабинете​​​. Указ, как ожидали, позволил бы правительству проверять самые мощные модели ИИ перед их выпуском в открытый доступ. Трамп отказался от этого, поскольку считает, что это замедлит (отраслевое лидерство - прим. ред.) США