"Российская газета": в России пересмотрели концепцию регулирования ИИ Российский кабмин отказался от регулирования большинства нейросетей

Москва22 июн Вести.Российское правительство подготовило обновленную редакцию законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ), которая закрепляет переход от жесткого надзора к стимулированию ИИ-отрасли.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на законопроект "О поддержке развития технологий ИИ".

Документ предусматривает отказ от регулирования большинства небольших нейросетей. Согласно новой стратегии, государственное внимание будет сосредоточено исключительно на больших фундаментальных моделях (БФМ), число параметров в которых превышает один миллиард.

Концентрация на больших фундаментальных моделях позволяет вывести из-под избыточного регулирования малые решения заявила руководитель АНО "Цифровая экономика" Чулпан Госсамова

По словам эксперта, четкое определение объектов регулирования позволяет направить основные требования только на масштабные системы. Именно к таким крупным моделям будут применяться статусы "национальных" или "суверенных", а также сопутствующие ограничения.

Законопроект устанавливает поэтапный график внедрения новых норм. Основные положения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает очень хорошими перспективами в области развития искусственного интеллекта.