Совет Федерации одобрил закон о поддержке развития ИИ в России СФ одобрил закон о поддержке развития технологий ИИ в России

Москва17 июл Вести.Совет Федерации одобрил базовый закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России. Это следует из трансляции заседания верхней палаты парламента.

Документ нацелен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в России, обеспечение государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании таких инструментов, а также усиление эффективности госуправления и развитие инноваций в сфере экономики.

Базовый закон предполагает закрепление основных терминов, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели ИИ. Кроме того, документ прописывает основные принципы регулирования в области ИИ. Так, речь идет о технологической независимости, обеспечении прав и свобод человека, уважении свободы воли гражданина, учете и уважении традиционных духовно-нравственных ценностей России, а также безопасности.